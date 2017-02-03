В Ботсаду настала субтропическая весна

В Ботаническом саду наступила ранняя субтропическая весна: в оранжереях распустились азалии и «зимние розы» — японские камелии.

Экскурсии по маршруту проходят каждый день с 11:00 до 16:30 часов. Выходной — понедельник.

Как правило, в середине февраля Ботсад объявляет о приходе весны — когда на территории зеленого музея из-под снега показываются первые цветы. Традиционно раньше всех распускаются весенники — первоцветы с желтыми бутонами из семейства лютиковых.

Добавим, что 14 февраля Ботсад будет отмечать День влюбленных: билет на субтропический маршрут для двоих будет стоить 500 рублей. Так пары сэкономят 100 рублей — в обычные дни взрослый билет стоит 300 рублей.