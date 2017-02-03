В Новой Голландии 14 февраля каток будет работать бесплатно — но только для тех, кто признается в любви.

В День всех влюбленных НГ организует перформанс на льду. Каждый сможет прямо на катке признаться в своих чувствах — это событие будет транслироваться в live-режиме на большом экране сцены острова.

Чтобы принять участие в перформансе, нужно заранее подать заявку по телефону +7 (812) 245 20 35. Количество участников ограничено.

Также 14 февраля с 21:30 до 00:00 в расписании катка появятся два дополнительных сеанса в формате Silent Disco. На беззвучной дискотеке музыку будут транслировать не из динамиков, а через беспроводные наушники, чтобы не нарушать «Закон о тишине». Билеты на сеансы Silent Disco продаются по обычным вечерним тарифам катка.