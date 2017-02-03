Ленинградский зоопарк получит в дар сурков

Ленинградский зоопарк получит в дар сурков-предсказателей погоды на смену скончавшемуся накануне Фролу.

Зверинцу поможет губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — узнав о смерти сурка Фрола, он предложил в подарок грызунов из областного питомника.

Сурки обычно приносят потомство в апреле, и, вероятнее всего, в зоопарке поселится сразу несколько юных зверей. Одного из них оставят в контактном зоопарке, а остальным позволят впадать на зиму в спячку, как и положено природой.

2 февраля в США и Канаде отмечали День сурка — считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Накануне праздника сурок из Ленинградского зоопарка умер. Пока в нашем зверинце обитает только его вдова — Эмма.

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