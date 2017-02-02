В Петербурге готовятся запустить открытое метро

В Петербурге могут запустить открытое метро — предполагается, что проект станет менее затратной альтернативой кольцевой линии.

Чиновники из комитета по транспорту отметили, что линия открытого метро создаст новые связи между районами города. Кроме того, в систему подземки предлагается интегрировать линии пригородных электричек, как во многих городах Европы.

В скором будущем Смольный подготовит технико-экономическое обоснование проекта и чиновники вернутся к обсуждению.