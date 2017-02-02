Петербург назван самым романтическим городом России

Петербург назван самым романтическим городом по итогам исследования портала RoomGuru. Выяснилось, что у россиян наш город стал самым популярным туристическим направлением на День всех влюбленных.

Так, Петербург занимает первое место по загруженности номеров для пар на период с 13 по 15 февраля. На второй строчке — Москва, а замыкает тройку Казань.

В топ-10 популярных направлений также вошли Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Великий Новгород.

А самым романтическим городом в мире в очередной раз назван Париж. На втором месте — Рим.

 

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