Авдотья Смирнова и Александр Цыпкин выступят на встрече выпускников СПбГУ

СПбГУ 11 февраля соберет выпускников на встрече Реюнион-2017. Здесь встретятся выпускники разных лет и специальностей, преподаватели СПбГУ и их друзья.

Главной темой Реюниона станет будущее. О нем поговорят ученые, экономисты, писатели, которые учились в петербургском университете или сотрудничают с ним.

Так, нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес в диалоге с доцентом СПбГУ Марией Евневич поделится своим видением развития экономики, а на тематических сессиях Реюниона выступят: главред журнала и издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, режиссер, сценарист и руководитель фонда «Выход» Авдотья Смирнова, директор «Ночлежки» Григорий Свердлин, писатели Александр Цыпкин, Саша Филипенко и многие другие.

Отмечается, что все средства, полученные от продажи билетов на Реюнион, пойдут в счет стипендиальной программы Ассоциации выпускников.