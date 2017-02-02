Главный претендент на иностранный «Оскар» в прокате, спектакль по Хармсу, а также концерты Евгения Федорова и Леонида Федорова – как весело провести первый уикенд последнего зимнего месяца.
Уикенд в Петербурге: со 2 по 5 февраля
со 2 февраля
Фильм «Голос монстра»
Трогательный фильм друга Гильермо дель Торо, испанца Хуана Антонио Байона – автора «Приюта» и «Невозможного». У мамы 12-летнего Коннора обнаруживают рак. Злясь на несправедливость мира, он выдумывает монстра, который помогает ему пережить трагедию. Голосом чудовища стал Лиам Нисон – с него же срисовывали и его пластику – а Сигурни Уивер впервые в своей карьере официально перешла на возрастные роли, снявшись в роли бабушки.
Трогательный фильм друга Гильермо дель Торо, испанца Хуана Антонио Байона – автора «Приюта» и «Невозможного». У мамы 12-летнего Коннора обнаруживают рак. Злясь на несправедливость мира, он выдумывает монстра, который помогает ему пережить трагедию. Голосом чудовища стал Лиам Нисон – с него же срисовывали и его пластику – а Сигурни Уивер впервые в своей карьере официально перешла на возрастные роли, снявшись в роли бабушки.
со 2 февраля
Фильм «Звонки»
Хоррор, заимствующий основную сюжетную линию у «Звонка» – когда-то считавшегося самым страшным фильмом 2000-х. Все дело снова в таинственной кассете: всем посмотревшим ее жить остается семь дней. Пытаясь спасти бойфренда от чрезмерного увлечение субкультурой вокруг магнитофонного призрака Самары, Джулия решает принять удар на себя. Дальше начинается мифология, что на этот раз делать, если все же увидел запись, как быть с актуализацией – ну кто сейчас смотрит кассеты – и как ловко реанимировать хит пятнадцатилетней давности.
Хоррор, заимствующий основную сюжетную линию у «Звонка» – когда-то считавшегося самым страшным фильмом 2000-х. Все дело снова в таинственной кассете: всем посмотревшим ее жить остается семь дней. Пытаясь спасти бойфренда от чрезмерного увлечение субкультурой вокруг магнитофонного призрака Самары, Джулия решает принять удар на себя. Дальше начинается мифология, что на этот раз делать, если все же увидел запись, как быть с актуализацией – ну кто сейчас смотрит кассеты – и как ловко реанимировать хит пятнадцатилетней давности.
со 2 февраля
Фильм «Огни большой деревни»
Полнометражный фильм сына Алексея Учителя Ильи. Чтобы спасти «Родину» (название местного кинотеатра, который хотят закрыть), группа энтузиастов-синефилов похищает актера-дебошира Дмитрия Дюжева (роль досталась Дмитрию Дюжеву). По их задумке, они снимут картину с ним в главной роли, та станет кассовым хитом, а ее премьера сделает честь и «Родине», и Родине. Лента получила приз прошлогоднего «Кинотавра» за лучший дебют.
Полнометражный фильм сына Алексея Учителя Ильи. Чтобы спасти «Родину» (название местного кинотеатра, который хотят закрыть), группа энтузиастов-синефилов похищает актера-дебошира Дмитрия Дюжева (роль досталась Дмитрию Дюжеву). По их задумке, они снимут картину с ним в главной роли, та станет кассовым хитом, а ее премьера сделает честь и «Родине», и Родине. Лента получила приз прошлогоднего «Кинотавра» за лучший дебют.
со 2 февраля
Фильм «Коммивояжер»
Новая картина лауреата «Оскара», иранца Асгара Фархади вновь исследующая сцены из супружеской жизни. В этом году у автора ленты «Развод Надера и Симин» опять большие шансы завоевать премию Американской киноакадемии. Идеальные отношения Эмада и Раны подвергаются испытанию, когда их дом становится местом преступления. Жизнь уже не может развиваться в прежнем безмятежном русле, становясь все больше похоже на детективный триллер. 5 февраля пройдет спецпоказ картины в Social Сlub. Лекцию перед сеансом прочтет кинокритик Ксения Реутова.
Новая картина лауреата «Оскара», иранца Асгара Фархади вновь исследующая сцены из супружеской жизни. В этом году у автора ленты «Развод Надера и Симин» опять большие шансы завоевать премию Американской киноакадемии. Идеальные отношения Эмада и Раны подвергаются испытанию, когда их дом становится местом преступления. Жизнь уже не может развиваться в прежнем безмятежном русле, становясь все больше похоже на детективный триллер. 5 февраля пройдет спецпоказ картины в Social Сlub. Лекцию перед сеансом прочтет кинокритик Ксения Реутова.
со 2 февраля
Фильм «Сафари»
Тонкий исследователь границ человеческой жестокости, один из лучших режиссеров современности Ульрих Зайдль снял документальный фильм об охотниках-любителях, убивающих животных ради спортивного интереса. Европейцы приезжают в Африку, чтобы пострелять в зверей, сфотографироваться рядом с трупами, а после разделывания туши украсить добытыми трофеями свои интерьеры.
Тонкий исследователь границ человеческой жестокости, один из лучших режиссеров современности Ульрих Зайдль снял документальный фильм об охотниках-любителях, убивающих животных ради спортивного интереса. Европейцы приезжают в Африку, чтобы пострелять в зверей, сфотографироваться рядом с трупами, а после разделывания туши украсить добытыми трофеями свои интерьеры.
с 2 по 16 февраль - март
алерея ART re.FLEX
Выставка «10»
В галерее ART re.FLEX в честь десятилетия пройдет масштабная выставка современных художников: как известных классиков петербургской арт-сцены, так и представителей международного актуального искусства. Среди них работы Вячеслава Михайлова, Натальи Пивко, Саши Фроловой, Игоря Харченко и многих-многих других.
В галерее ART re.FLEX в честь десятилетия пройдет масштабная выставка современных художников: как известных классиков петербургской арт-сцены, так и представителей международного актуального искусства. Среди них работы Вячеслава Михайлова, Натальи Пивко, Саши Фроловой, Игоря Харченко и многих-многих других.
2 февраля
19:00
Михайловский театр
Спектакль «Рождественская история»
В канун Нового года премьер Михайловского театра Иван Васильев представит зрителям свой первый полноформатный спектакль – хореографическую версию повести Диккенса о терзаемом призраками мистере Скрудже – в котором исполнит главную партию. Музыку для постановки танцовщик также выбирал самостоятельно, остановившись на пьесах из «Детского альбома» и «Временах года» Чайковского.
В канун Нового года премьер Михайловского театра Иван Васильев представит зрителям свой первый полноформатный спектакль – хореографическую версию повести Диккенса о терзаемом призраками мистере Скрудже – в котором исполнит главную партию. Музыку для постановки танцовщик также выбирал самостоятельно, остановившись на пьесах из «Детского альбома» и «Временах года» Чайковского.
2 февраля
19:00
«Зал Ожидания»
Концерт Optimystica Orchestra
Евгений Федоров и его Оркестр Optimystica представят виниловую пластинку одноименного альбома «Соленый как Солнце». Optimystica Orchestra состоит из маститых петербургских музыкантов из нескольких коллективов, которые играют джаз, регги, босса-нову, лаунж и остаются верными ленинградской песенной и джазовой традиции.
Евгений Федоров и его Оркестр Optimystica представят виниловую пластинку одноименного альбома «Соленый как Солнце». Optimystica Orchestra состоит из маститых петербургских музыкантов из нескольких коллективов, которые играют джаз, регги, босса-нову, лаунж и остаются верными ленинградской песенной и джазовой традиции.
2 февраля
19:00
Петришуле
Спектакль «Маршрут #2»
В день смерти Даниила Хармса, 2 февраля, на улицах Петербурга снова развернется двухчасовое театральное действо по мотивам его повести «Старухи». Зрители пройдут по хармсовским местам, где столкнутся с парадоксальными, абсурдными образами из его мира писателя, сами став участниками некоторых эпизодов спектакля.
В день смерти Даниила Хармса, 2 февраля, на улицах Петербурга снова развернется двухчасовое театральное действо по мотивам его повести «Старухи». Зрители пройдут по хармсовским местам, где столкнутся с парадоксальными, абсурдными образами из его мира писателя, сами став участниками некоторых эпизодов спектакля.
3 февраля
20:00
Эрарта
Концерт-презантация альбома Леонида Федорова
Лидер группы «АукцЫон» и музыкант-экспериментатор Леня Федоров выпустил новый альбом «Псалмы». Его музыка всегда шла об руку с поэзией: от Введенского до Озерского. А сейчас Федоров обратился к книгам своего друга Анри Волохонского, который перевел богослужебные христианские тексты и псалмы с древнееврейского языка на современный русский. Помимо новой программы Федоров исполнит и уже знакомые слушателям песни.
Лидер группы «АукцЫон» и музыкант-экспериментатор Леня Федоров выпустил новый альбом «Псалмы». Его музыка всегда шла об руку с поэзией: от Введенского до Озерского. А сейчас Федоров обратился к книгам своего друга Анри Волохонского, который перевел богослужебные христианские тексты и псалмы с древнееврейского языка на современный русский. Помимо новой программы Федоров исполнит и уже знакомые слушателям песни.
3 февраля
20:00
Голицын Лофт
Перформанс «Зимняя конвергенция»
В рамках 10-го «Киберфеста» в Голицын Лофте пройдет двухчастный концерт-перфоманс с участием нью-йоркского гуру саунд-арта, признанного композитора-минималиста Филла Ниблока, медиахудожницы из Монреаля Катерины Либеровской, музыканта, композитора и продюсера из США Ала Марголиса и австрийской виолончелистки, вокалистки и композитора Мии Забелки. Вход свободный.
В рамках 10-го «Киберфеста» в Голицын Лофте пройдет двухчастный концерт-перфоманс с участием нью-йоркского гуру саунд-арта, признанного композитора-минималиста Филла Ниблока, медиахудожницы из Монреаля Катерины Либеровской, музыканта, композитора и продюсера из США Ала Марголиса и австрийской виолончелистки, вокалистки и композитора Мии Забелки. Вход свободный.
4 февраля
13:00
Эрмитаж
Экскурсия по выставке Яна Фабра с Дмитрием Озерковым
Заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков, который привез в Эрмитаж нашумевшую выставку Яна Фабра, согласился лично показать ее слушателям Дома культуры Льва Лурье. И объяснить, почему чучела животных — это бесспорно искусство.
Заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков, который привез в Эрмитаж нашумевшую выставку Яна Фабра, согласился лично показать ее слушателям Дома культуры Льва Лурье. И объяснить, почему чучела животных — это бесспорно искусство.
4 февраля
17:00
кинотеатр «Аврора»
Спецпоказ фильма «Одинокий голос человека»
В «Авроре» покажут дебютный игровой фильм Александра Сокурова «Одинокий голос человека». Картину режиссер снял в 1978 году, реконструировали ее в 1987 году, а отреставрировали только в прошлом году. В основе сюжета — мотивы произведений Андрея Платонова «Река Потудань» и «Происхождение мастера».
В «Авроре» покажут дебютный игровой фильм Александра Сокурова «Одинокий голос человека». Картину режиссер снял в 1978 году, реконструировали ее в 1987 году, а отреставрировали только в прошлом году. В основе сюжета — мотивы произведений Андрея Платонова «Река Потудань» и «Происхождение мастера».
4, 5 февраля
19:00
БДТ
Спектакль «Губернатор»
БДТ покажут первую премьеру 2017-го: постановку худрука театра Андрея Могучего по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Градоначальник, приказавший стрелять по толпе рабочих, мучается в ожидании расплаты. Подкрадывающаяся смерть, экзистенциальное одиночество и обреченность открывают в губернаторе человека. В спектакле звучит музыка легендарного Олега Каравайчука. В главной роли — Дмитрий Воробьев.
БДТ покажут первую премьеру 2017-го: постановку худрука театра Андрея Могучего по рассказу Леонида Андреева «Губернатор». Градоначальник, приказавший стрелять по толпе рабочих, мучается в ожидании расплаты. Подкрадывающаяся смерть, экзистенциальное одиночество и обреченность открывают в губернаторе человека. В спектакле звучит музыка легендарного Олега Каравайчука. В главной роли — Дмитрий Воробьев.
4, 5 февраля
Лофт-проект «Этажи»
Книжная барахолка «Буксейл»
В лофт-проекте «Этажи» пройдет книжная дружеская барахолка «Буксейл» по правилам известного развала Garage Sale: желающие на два дня получат торговое место, где смогут продать прочитанную литературу. Им выделят маленькие площадки размером метр на метр. Билет на «Буксейл» будет стоить 100 рублей для всех участников. Правило распродажи — все книги должны стоить не дороже одной тысячи рублей.
В лофт-проекте «Этажи» пройдет книжная дружеская барахолка «Буксейл» по правилам известного развала Garage Sale: желающие на два дня получат торговое место, где смогут продать прочитанную литературу. Им выделят маленькие площадки размером метр на метр. Билет на «Буксейл» будет стоить 100 рублей для всех участников. Правило распродажи — все книги должны стоить не дороже одной тысячи рублей.
4 февраля
20:00
ЦВЗ «Манеж»
Концерт-перфоманс KYO
Гостями второго экспериментального мероприятия Hanged man станет скандинавский дуэт KYO, состоящий из фронтмена raw-synth трио Lust For Youth Ханнеса Норрвиде и датского фрика Фредерика Валентина из Complicated Universal Cum. Аудиовизуальный лайв KYO состоит из кислотных и одновременно мелодичных экспериментов на стыке неоклассики, эмбиента и фри-джаз импровизации. Вечер откроет выпускница Консерватории им. Рахманинова в Париже, аспирант Тринити Колледжа в Лондоне и основательница одноименной школы музыки Марина Худых со специальной программой на рояле и мультимедийным перформансом.
Гостями второго экспериментального мероприятия Hanged man станет скандинавский дуэт KYO, состоящий из фронтмена raw-synth трио Lust For Youth Ханнеса Норрвиде и датского фрика Фредерика Валентина из Complicated Universal Cum. Аудиовизуальный лайв KYO состоит из кислотных и одновременно мелодичных экспериментов на стыке неоклассики, эмбиента и фри-джаз импровизации. Вечер откроет выпускница Консерватории им. Рахманинова в Париже, аспирант Тринити Колледжа в Лондоне и основательница одноименной школы музыки Марина Худых со специальной программой на рояле и мультимедийным перформансом.
4 февраля
20:00
Петербургский Планетарий
Оперный концерт в Планетарии
В полной темноте, под куполом звездного неба Планетария, солисты Мариинского театра и театра «Санкт-Петербург Опера» исполнят шедевры мировой оперной музыки. В программе Доницетти, Пучинни, Гуно, Дворжак и Легар, а также специальное видео-арт шоу.
В полной темноте, под куполом звездного неба Планетария, солисты Мариинского театра и театра «Санкт-Петербург Опера» исполнят шедевры мировой оперной музыки. В программе Доницетти, Пучинни, Гуно, Дворжак и Легар, а также специальное видео-арт шоу.
5 февраля
17:00
ЦВЗ «Манеж»
Искусство на вырост с Владимиром Корольковым
В «Манеже» пройдет беседа об искусстве для подростков с культурологом Владимиром Корольковым. Темой дискуссии станут традиции и новаторства в изображении мужества – как изобразить героизм на холсте. Отправная точка встречи – выставка «Китайская армия», которая сейчас проходит в ЦВЗ.Участие бесплатное (взрослые проходят по билету на выставку) по регистрации.
В «Манеже» пройдет беседа об искусстве для подростков с культурологом Владимиром Корольковым. Темой дискуссии станут традиции и новаторства в изображении мужества – как изобразить героизм на холсте. Отправная точка встречи – выставка «Китайская армия», которая сейчас проходит в ЦВЗ.Участие бесплатное (взрослые проходят по билету на выставку) по регистрации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.