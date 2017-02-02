со 2 февраля

Фильм «Звонки»



Хоррор, заимствующий основную сюжетную линию у «Звонка» – когда-то считавшегося самым страшным фильмом 2000-х. Все дело снова в таинственной кассете: всем посмотревшим ее жить остается семь дней. Пытаясь спасти бойфренда от чрезмерного увлечение субкультурой вокруг магнитофонного призрака Самары, Джулия решает принять удар на себя. Дальше начинается мифология, что на этот раз делать, если все же увидел запись, как быть с актуализацией – ну кто сейчас смотрит кассеты – и как ловко реанимировать хит пятнадцатилетней давности.