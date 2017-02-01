Телеканал Life78 прекратил вещание

Петербургский телеканал Life78 прекратил самостоятельное вещание, а большая часть сотрудников накануне покинула редакцию.

Теперь на эфирной частоте Life78 работает федеральный телеканал Life, но в «бегущую» строку забиты петербургские новости. Кроме того, иногда в эфире появляются местные врезки: например, прогноз погоды. В пресс-релизе Life78 также пообещал продолжить прямую трансляцию всех матчей хоккейного клуба СКА.

Редакция Life78 с 1 февраля сократилась на 80% — остался только корреспондентский пункт. Журналисты будут заниматься темой криминала и происшествиями и при необходимости давать короткие включения в эфир.

Отметим, что владелец холдинга News Media Арам Габрелянов пока не комментировал перемены в работе Life78.

Ранее сотрудник Life78 в нашем интервью назвал причины закрытия канала.