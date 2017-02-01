Стало известно, какие города изобразят на купюрах 200 и 2000 рублей

Банк России определил, какие города появятся на купюрах 200 и 2000 рублей. На них будут изображены символы Дальнего Востока и Севастополя.

Так, на 200-рублевой банкноте появятся изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. А на купюру 2000 рублей украсят мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Новые банкноты появятся в обращении уже в конце 2017 года.

Добавим, что города, которые появятся на новых купюрах, выбрали сами россияне. В голосовании приняло участие более трех миллионов человек.

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