Набережную реки Смоленки украсят живые картины из мха

В 2017 году набережную реки Смоленки украсят живые картины из искусственного мха и цветники. Кроме того, там появятся ступеньки, качели и шезлонги, рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Также в этом году планируется открыть велодорожку на набережной реки Фонтанки — первый маршрут для двухколесного транспорта в центре города. Велотрасса пройдет от Невы до Гороховой улицы

Корабельников отметил, что оба проекта придумали петербуржцы — жители Центрального и Василеостровского районов. Каждая территория получит 10 млн рублей на благоустройство.

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