Высшее образование в Петербурге назвали самым доступным в стране

Высшее образование в Петербурге Институт образования ВШЭ назвал самым доступным в стране.

В ВШЭ провели исследование, в котором учитывали не только стоимость образования, но и расходы на проживание и прочие издержки. Оказалось, что проще всего студентам приходится в вузах Петербурга и Ленобласти: много бюджетных мест, высокий уровень доходов, приемлемая стоимость обучения и легко получить место в общежитии.

Второе место по доступности образования заняла Амурская область, третье — Вологодская область.

Дороже всего учиться в Москве и Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Тюменской и Нижегородской областях.

Также эксперты выяснили, что сложнее всего получить образование в Дагестане, Ингушетии и Чечне.