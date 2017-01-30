В Петербурге откроется музыкальный кластер с концертной площадкой «Сердце»

В Петербурге 14 февраля откроется музыкальный кластер «Музыка XXI Век» с концертной площадкой «Сердце». Он расположится в Особняке Искусств на Биржевой линии, 12, где жил купец Елисеев.

«В «Сердце» ждут интеллигентного зрителя, а зрителя ждет актуальная новая музыка», — описывают концепцию создатели. Зал вмещает около трехсот зрителей. Кроме того, здесь оборудовали вместительную сцену, большую гримерку с с отдельным туалетом и душем, а также местом ночлега для иногородних музыкантов.

Организаторы наметили репертуар клуба на весенний сезон: по планам, в «Сердце» выступят Женя Любич, Сид Спирин из группы «Тараканы!», команда «СегодняНочью» и другие.

В «Сердце» можно прийти и без концерта — клуб работает днем: здесь проводятся кинопоказы, мастер-классы и лекции продюсеров и артистов. А все желающие могут заказать кофе по-турецки, крафтовое пиво и сыграть в настольные игры.