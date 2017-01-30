Социологи назвали главные страхи россиян

Социологи ВЦИОМ назвали главные страхи россиян. Выяснилось, что сограждане больше всего переживают из-за международных конфликтов и роста цен.

А остальные показатели «карты страхов» оказались в области отрицательных значений. Так, жители нашей страны за год стали меньше бояться преступности, внутренних беспорядков и проблем со здоровьем.

Также россияне перестали переживать из-за сокращения зарплаты, задержек выплат или потери работы. А семейные конфликты и проблемы занимают последнюю строчку в рейтинге страхов.

ВЦИОМ проводил опрос в конце декабря, в нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов.