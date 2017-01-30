Стало известно, сколько будет стоить проезд по ЗСД

Центральный участок ЗСД в ночь на 4 февраля станет платным. Проезд по всей магистрали за наличные будет стоить 300 рублей, по транспондеру — от 115 рублей ночью и от 229 рублей днем.

Кроме того, на ЗСД введут пять новых тарифных зон. Проезд по каждой будет стоить 60 рублей. Недавно внедренная система Flow+ позволяет платить за проделанный маршрут, а не за зоны. С ней владельцы транспондера могут сэкономить до 90 процентов.

Водители, предпочитающие оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он действует только для владельцев транспондеров.