Синоптики прогнозируют аномально теплый февраль в Петербурге
Гидрометцентр прогнозирует теплый февраль в Петербурге: температура воздуха будет на 3-5 градусов выше нормы.
Днем средняя температура воздуха составит 0...-5 градусов, ночью столбик термометра будет опускаться до -2…-7 градусов. При том во второй половине февраля будет холоднее, чем в начале месяца.
По данным метеонаблюдений, в феврале среднемесячная температура в Петербурге обычно составляет -6,9 градуса.
Добавим, что сейчас в Петербурге +1 градус тепла, пасмурно. Выходные будут дождливыми. В субботу температура воздуха составит 0…-1 градус, а в воскресенье 0...+2 градуса.
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