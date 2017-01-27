Синоптики прогнозируют аномально теплый февраль в Петербурге

Гидрометцентр прогнозирует теплый февраль в Петербурге: температура воздуха будет на 3-5 градусов выше нормы.

Днем средняя температура воздуха составит 0...-5 градусов, ночью столбик термометра будет опускаться до -2…-7 градусов. При том во второй половине февраля будет холоднее, чем в начале месяца.

По данным метеонаблюдений, в феврале среднемесячная температура в Петербурге обычно составляет -6,9 градуса.

Добавим, что сейчас в Петербурге +1 градус тепла, пасмурно. Выходные будут дождливыми. В субботу температура воздуха составит 0…-1 градус, а в воскресенье 0...+2 градуса.