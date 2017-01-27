В центре Петербурга появилось граффити со справляющим нужду Обамой
Художники движения «Явь» в центре Петербурга нарисовали новое граффити «Писающий Обама». Авторы отметили, что работа отсылает к популярному мему о виновнике нечистот в подъездах россиян.
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Из сообщения художников «Явь»
Популярный в России мем про бывшего президента США Барака Обаму, пачкающего подъезды, больше не актуален. К сожалению многих, господин Обама передал свой пост другому человеку и потерял все привилегии, связанные с должностью. Теперь, помимо прочего, у него нет ключей и от российских подъездов, а значит, справлять нужду ему придется где-то на улице, а россиянам — винить в своих бедах, проблемах и грязных подъездах — кого-то другого. Хорошо бы начать с себя».
Добавим, что несколько дней назад активисты «Яви» января поставили на одной из петербургских улиц геополитический кубик Рубика.
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