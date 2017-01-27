Минпромторг заявил о вероятном запрете товаров Zara в России

Ряд товаров компании Zara могут запретить к продаже в России, так как они не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.

Ритейлеру нужно будет либо устранить нарушения по трем неназванным таможниками позициям, либо убрать несоответствующие товары из российских магазинов, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Евтухов добавил, что Минпромторг также планирует обсудить с менеджментом Zara вопрос о пошиве их продукции на российских предприятиях или размещении производства в нашей стране.