Эрмитажного кота научили вычислять квадратный корень

Эрмитажный питомец по имени Мару стал первым в Петербурге котом-математиком. Он за несколько секунд высчитывает, сколько будет 3+2 и вычисляет квадратный корень из девяти. Ответы кот дает, нажимая мордой на специальный звонок.

О математических способностях Мару стало известно в сентябре 2016 года. Когда кота ради шутки спросили, сколько будет 1+1, он не растерялся и позвонил два раза. После чего его обучили умножать и делить.

Видео с котом-математиком Мару было опубликовано в «Контакте», где за несколько дней набрало более двух тысяч просмотров, а потом появилось на YouTube. Одаренным животным уже заинтересовался знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев.

Сейчас Мару живет в котокафе «Республика кошек» на улице Якубовича, 10. С ним может познакомиться каждый желающий.