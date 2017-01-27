Петербургские художники рисуют трехметровую открытку памяти о блокаде

Сегодня, в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, петербургские художники на стене напротив Дома Радио рисуют трехметровую «открытку памяти» со строчками из стихов Ольги Берггольц. Позже ее передадут в Музей обороны и блокады Ленинграда.

В акции «Муза Блокады» примут участие актер Иван Краско, блокадники, директор Исаакиевского собора Николай Буров и другие. Помимо создания граффити здесь также будут читать стихи Берггольц.

Петербуржцы смогут поддержать акцию в соцсетях: для этого нужно сфотографироваться на фоне открытки, конструкции #900дней или инсталляции блокадного Ленинграда.

Сегодня граффити о блокаде нарисовала также стрит-арт художница Zoa — на улице Чапаева появился рисунок с замотанной в платок женщиной, несущей ведра в руках

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