В центре города нарисовали граффити в память о блокаде Ленинграда

Петербургская стрит-арт художница Zoa на улице Чапаева нарисовала граффити в память о блокаде Ленинграда. Новую работу девушка выложила на своей странице «Вконтакте» с подписью: «Доброе утро, ленинградцы. Не пора ли за водой идти?».

Zoa известна своими работами с остросоциальными и политическими сюжетами: например, она создала граффити с добрым Путиным, рисунок о сносе исторических памятников в Петербурге, а также изображения патриарха Кирилла, Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Напомним, что сегодня, 27 января, на Марсовом поле реконструируют артиллерийский салют 1944 года, который ознаменовал день полного освобождения Ленинграда от блокады. Еще один салют в честь праздника дадут в 21:00 у Петропавловской крепости.