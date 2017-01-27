Госдума отменила уголовное наказание за побои близких родственников

Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. Теперь действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий», будут караться по административной статье: штрафом до 30 тысяч рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами до 120 часов.

В третьем и окончательном чтении за документ отдали голос 380 депутатов, против высказались всего трое.

По замыслу авторов законопроекта, уголовное наказание получат только те, кто после административного взыскания побьет родственника вновь. Или же побои принесут зафиксированный медиками вред здоровью.

«Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно», — заявил во время обсуждения единоросс Андрей Исаев.

После того, как документ одобрит Совет Федерации и подпишет президент, уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.