Дворцовый мост станет красным

Дворцовый мост с 27 января по 12 февраля будет красным — его украсят цветной подсветкой в честь наступления Китайского Нового года.

Подсвеченный мост станет частью городского фестиваля «Китайский Новый год — веселый праздник весны». Красная гирлянда из 652 светильников будет обвивать перила, пролеты и нижние инженерные конструкции переправы.

В 2015 году Дворцовый мост впервые зажегся красным в честь наступления Нового года по Восточному календарю. Однако тогда акция продлилась всего одну ночь — с 18 на 19 февраля.

Напомним, что празднование Китайского Нового года начинается в первое новолуние первого месяца года. «Чуньцзе» (дословно переводится как «Праздник Весны») — самый главный и продолжительный праздник в Китае и других странах Восточной Азии. Одним из главных символов является обозначение Нового года животным и стихией. 2017 год — год Огненного Петуха.