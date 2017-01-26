Россияне смогут наблюдать Венеру «двойной видимости»

Россияне смогут наблюдать Венеру «двойной видимости» — планета будет хорошо видна вечером, ночью и утром 24-25 марта, сообщается на сайте Московского планетария.

Венера — одна из самых ярких звезд. В конце марта она будет выглядеть как большой узкий серп, рога которого удлинятся из-за рассеяния света в плотной атмосфере планеты.

После «двойной видимости» до конца ноября 2017 года Венеру можно будет увидеть только по утрам.

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