Госдума намерена запретить нелепые имена

Комитет Госдумы поддержал концепцию законопроекта, который ограничивает право родителей использовать в именах новорожденных цифры, знаки препинания и различные символы, ненормативную лексику, должности и аббревиатуры.

В качестве аргумента автор документа сенатор Валентина Петренко приводит статистику ЗАГС по Москве. С 1998 года были зарегистрированы младенцы по имены Христамрирадос, Дельфин, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Полина-Полина и Заря-Заряница.

Напоминает сенатор и юношу по имени БОЧ рВФ 260602 — Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Органы ЗАГС отказались выдавать мальчику документы — он живет без свидетельства о рождении.

Законопроект был внесен в прошлом созыве Госдумы, однако до рассмотрения дошел только сейчас. Пока он не рекомендован к первому чтению и требует поправок к понятию имени и критериям, по которым оно будет оцениваться.

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