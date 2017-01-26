Петербуржцев просят собрать ягель для северных оленей

Центр помощи диким животным «Велес» просит петербуржцев помочь собрать белый мох ягель для своих подопечных — северных оленей.

Выезд намечен на воскресенье, 29 января. Волонтеры поедут в леса Карельского перешейка — за 50 км от города в Приозерском направлении. Сейчас в ягелькоманде уже 17 человек и две собаки.

Сбор ягеля «Велес» объявил, чтобы пополнить запасы мха в связи с прибытием в центр двух новых питомиц: северных олених Марфы и Василисы, которые составят компанию старожилу Гензелю.

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