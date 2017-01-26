IKEA в России снизит цены до 40%

IKEA в России резко снизит цены. Одна из причин такого шага — падение доходов российских покупателей.

Стоимость каждого пятого товара сети станет уменьшится на 15–20 %, на некоторые наименования цена упадет на 40 %, рассказал гендиректор нидерландской компании в России Вальтер Каднар. Он утверждает, что в ряде случаев цены будут ниже докризисных.

Значительная часть сниженных цен придется на кухни и гардеробы, так как осенью в России запустят пятую мебельную фабрику, которая будет производить именно эти товары. Кроме того, цены позволила снизить относительная стабильность рубля.

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