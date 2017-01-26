Билеты на спектакли, экскурсии и концерты Петербурга распродают за полцены

Билеты на спектакли, экскурсии и концерты Петербурга продадут со скидкой до 50%. Акция «ZIMAсKASSIR» пройдет с 26 января с 12:00 по 27 января 23:59 на сайте kassir.ru.

Скидочные билеты можно будет купить на более 500 мероприятий. В акции участвуют БДТ, Александринский театр, Театр Юных Зрителей, театр БУФФ, Петропавловская крепость, «Ткачи», Ледовый Дворец, БКЗ Октябрьский, ДК им. Ленсовета, академическая Капелла, клуб «A2 Green Concert» и другие. Полный список можно найти здесь.

Акция действует во всех кассах kassir.ru. Также скидка распространяется на покупку электронных билетов.

Добавим, что 26-27 января сайт Bileter.ru тоже распродаст билеты в театры Петербурга со скидкой до 50%.