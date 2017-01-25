МЧС предупреждает о похолодании до минус 22 градусов

На востоке Ленобласти ночью 26 января резко похолодает до минус 22 градусов, предупреждает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При этом в четверг днем температура поднимется до минус 2 градусов.

В Петербурге же в этот день ожидается до -8 градусов ночью и до +1 градуса вечером. Пасмурно, небольшой снег.

В пятницу, 27 января, также прогнозируется +1: днем пройдет дождь, а к вечеру распогодится. Выходные будут дождливыми. В субботу температура воздуха составит 0…-1 градус, а в воскресенье -1...+1 градуса.