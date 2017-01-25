Из петербургского вуза уволили преподавателя, предлагавшего секс в обмен на оценки

Из Петербургского гуманитарного университета профсоюзов уволили преподавателя, который предлагал студенткам секс в обмен на положительные оценки.

На экзамен, принимаемый педагогом, присутствовал представитель ректората. В итоге не всем студенткам удалось его сдать. А после на сайт вуза в раздел «Вопросы ректору» прислали копию компрометирующей переписки. На следующий день преподаватель был уволен за «наглое нарушение этических норм профессиональной деятельности».

В СПбГУП отмечают, что мужчина проработал в вузе всего несколько месяцев, а подобный случай — первый за 25 лет существования университета.

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