Из петербургского вуза уволили преподавателя, предлагавшего секс в обмен на оценки

Из Петербургского гуманитарного университета профсоюзов уволили преподавателя, который предлагал студенткам секс в обмен на положительные оценки.

На экзамен, принимаемый педагогом, присутствовал представитель ректората. В итоге не всем студенткам удалось его сдать. А после на сайт вуза в раздел «Вопросы ректору» прислали копию компрометирующей переписки. На следующий день преподаватель был уволен за «наглое нарушение этических норм профессиональной деятельности».