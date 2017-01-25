В центре Петербурге выступит гигантский хор

На одной из центральных площадей Петербурга выступит гигантский хор, в который войдет более двух тысяч певцов. Концерт пройдет 24 мая — в День славянской письменности и культуры.

На организацию традиционного сводного хора из городского бюджета хотят выделить 10 млн рублей. К певцам присоединится симфонический оркестр из 100 человек.

Добавим, что с 2013 по 2015 годы хор выступал на ступенях Исаакиевского собора. А в мае прошлого года — на Дворцовой площади.