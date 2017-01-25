В Ленобласти устроили облаву на волков после жалоб местных жителей

В окрестностях деревни Муя Мгинского поселения 22 января сорок охотников устроили облаву на волков после жалоб местных жителей. В итоге двух зверей убили, одного ранили.

По словам очевидцев, волков в этой местности очень много — в деревне Муя стаи состоят из 12-16 особей. Хищники уже съели и покалечили четыре собаки. Кроме того, волк выбежал на Мурманскую трассу перед иномаркой — в результате случилась авария, в которой погибли трое человек.

«Это означает, что волки переходят «Колу», где уже сплошь садоводства. А это уже реально опасно», — отметил руководитель филиала межрегионального Ленинградского общества охотников и рыболовов Кировского района Александр Перлов.

Перлов добавил, что уже получены разрешения на использование капканов, петель и снегоходов при ловле волков — в обычных условиях это запрещено.