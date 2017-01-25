В Петербурге запускают сервис поминутной аренды автомобилей

В Петербурге 30 января полноценно запустится сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль».

Работает он так: пользователь с помощью мобильного приложения находит ближайшую свободную машину, изучает ее характеристики и арендует по тарифу 7 рублей минута. В стоимость включены бензин и парковка. Бронирование первые 20 минут — бесплатно, затем — 2,5 рубля минута.

Запустят «Делимобиль» на площади Островского у Александринского театра. Уже сейчас для петербуржцев будет доступно сто автомобилей, до конца года их количество планируют увеличить до 300.

Зона использования «Делимобиля» распространяется на Петербург и Ленобласть. Кроме того, петербуржцы смогут воспользоваться сервисом в Москве.