На «2х2» показали ироничный скетч о стадионе «Зенита»

 

На канале «2х2» в программе «МульТВ» показали скетч о строительстве стадиона на Крестовском острова (с 05:02 до 05:36).

В мультфильме родителям предлагают купить «Лего «Зенит-Арена», который невозможно собрать. Кроме того, к конструктору прилагается фигурка вице-премьера Виталия Мутко, «от которой невозможно избавиться». Ролик завершают слова: «Даже ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег».

На написание сценарий скетча у создателей из студии анимации «2х2» ушло около 10 минут. К теме петербургского долгостроя мультипликаторы решили обратиться потому, что «абсурд достиг апогея, а апогей достиг абсурда».

Добавим, что десять тысяч петербуржцев 11 февраля пригласят протестировать строящийся стадион на Крестовском острове. Вход на мероприятие будет бесплатным.

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