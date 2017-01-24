На улицах Петербурга запустили бесплатный Wi-Fi

В Петербурге запустилась открытая городская Wi-Fi сеть. Подключиться к бесплатному интернету можно в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах, сообщается на сайте Комитета по информатизации и связи.

Городская сеть называется SPb Free Wi-Fi. Для подключения нужно авторизироваться: ввести свой номер телефона, получить SMS с кодом и указать его на странице авторизации.

Скорость выхода в интернет составляет не менее 1 Мбит/сек. Сейчас установлено три сотни

хот-спотов на территории площадью почти 3,5 квадратных километров, вскоре сеть обещают расширить.