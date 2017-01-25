Сотрудник LIFE78 — о причинах закрытия телеканала

О прекращении вещания 100ТВ и переходе на LIFE 78

Я работал на 100ТВ вплоть до его закрытия: известие о том, что канал переходит именно на формат LIFE, стало для нас большим сюрпризом. Мы предполагали разные варианты, но никто и подумать не мог, что это будет именно Арам Ашотович (Арам Ашотович Габрелянов — генеральный директор издательского дома «News Media», в который входит газета «Известия» и несколько таблоидов — Прим.ред).

Приходит новый человек и что-то меняет. Так бывает, это жизнь. Многие из тех, кто был на «сотке», в новом режиме работать не хотели, для них эти условия были некомфортны. Нужно было набирать новую команду: в основном люди были не обучены, многие из них и вовсе впервые пришли в профессию.

Я изначально остался, потому что было интересно работать в прямом эфире. У меня на тот момент уже был опыт, но хотелось развиваться. И поэтому я с радостью согласился на предложение Владислава Вдовина (главный редактор телеканала LIFE 78 на время запуска проекта — Прим. ред) стать ведущим вечерних новостей. Мое общение с ним складывалось нормально, хотя у некоторых коллег и были претензии. Какие именно, озвучивать не буду, это их дело (Владислав Вдовин был уволен еще до выхода LIFE 78 в эфир — Прим. ред ). Мы выбирали формат дальнейшей работы и практически до середины лета работали по-старому, к 2016-му году все устаканилось.

Новый коллектив сразу дал понять петербургским коллегам, по каким правилам будет играть обновленная редакция. Свою позицию они, например, обозначали так: «LIFE – территория Москвы, а петербургские замашки оставьте» и «Вы – неучи-бездельники, а мы все умеем». Надо было налаживать отношения, дружить, учиться друг у друга, а противостояние было странным и непродуктивным. После такой редакционной политики грамотные специалисты — мои давние коллеги — просто покинули редакцию.