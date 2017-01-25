Недавно стало известно о прекращении вещания LIFE 78 (петербургский филиал федерального телеканала LIFE — мы публиковали большое расследование о том, как работают его журналисты). Мы поговорили с бывшим сотрудником телеканала о причинах тотального сокращения петербургского отделения LIFE, который не смог догнать рейтинги своего предшественника, 100 ТВ.
Сотрудник LIFE78 — о причинах закрытия телеканала
О прекращении вещания 100ТВ и переходе на LIFE 78
Я работал на 100ТВ вплоть до его закрытия: известие о том, что канал переходит именно на формат LIFE, стало для нас большим сюрпризом. Мы предполагали разные варианты, но никто и подумать не мог, что это будет именно Арам Ашотович (Арам Ашотович Габрелянов — генеральный директор издательского дома «News Media», в который входит газета «Известия» и несколько таблоидов — Прим.ред).
Приходит новый человек и что-то меняет. Так бывает, это жизнь. Многие из тех, кто был на «сотке», в новом режиме работать не хотели, для них эти условия были некомфортны. Нужно было набирать новую команду: в основном люди были не обучены, многие из них и вовсе впервые пришли в профессию.
Я изначально остался, потому что было интересно работать в прямом эфире. У меня на тот момент уже был опыт, но хотелось развиваться. И поэтому я с радостью согласился на предложение Владислава Вдовина (главный редактор телеканала LIFE 78 на время запуска проекта — Прим. ред) стать ведущим вечерних новостей. Мое общение с ним складывалось нормально, хотя у некоторых коллег и были претензии. Какие именно, озвучивать не буду, это их дело (Владислав Вдовин был уволен еще до выхода LIFE 78 в эфир — Прим. ред ). Мы выбирали формат дальнейшей работы и практически до середины лета работали по-старому, к 2016-му году все устаканилось.
Новый коллектив сразу дал понять петербургским коллегам, по каким правилам будет играть обновленная редакция. Свою позицию они, например, обозначали так: «LIFE – территория Москвы, а петербургские замашки оставьте» и «Вы – неучи-бездельники, а мы все умеем». Надо было налаживать отношения, дружить, учиться друг у друга, а противостояние было странным и непродуктивным. После такой редакционной политики грамотные специалисты — мои давние коллеги — просто покинули редакцию.
О формате вещания
Вопрос о том, какие темы поднимать в эфире, не стоял, потому что надо было освещать все. 100ТВ работал с большими перерывами, новости в первой половине дня шли всего 10-15 минут. А в формате LIFE нужно было 17 часов в сутки рассказывать что-то новое и, по крайней мере, стараться не повторяться. Так что работали по принципу: «Тащите все».
На «сотке» были передачи, которые можно было подготовить, обдумать, пропустить через себя. Новости нон-стоп – это совсем другое. Корреспондент, освещая событие, не успевает им проникнуться, осмыслить и грамотно подать. Времени на обдумывание просто нет, нужно постоянно что-то делать. Это одна из причин ляпов. Другая – неопытность сотрудников. Думаю, неправильно было бы считать ошибки в эфире закономерностью LIFE 78: это всего лишь издержки формата. Посмотрите, в московском вещании тоже нередко появляются смешные вещи.
Я работал в нескольких отделах — атмосфера везде разная. Скажем, от продюсерского и корреспондентского, например, у меня осталось негативное впечатление — там люди старались изображать бурную деятельность. От них требовали в большом количестве эксклюзив и сенсации, а это невозможно. В рамках одного города новостей не так уж много – мы выдавали в эфир сюжеты о гадящих во дворе голубях и неправильно кастрированных щенках. Глупость! Так или иначе из того небольшого новостного потока, который Петербург производил, LIFE делал постоянный новостной эфир.
О причинах прекращения вещания LIFE 78
Арам Ашотович изначально нацелил канал на молодую аудиторию. Тогда как зрителю 100ТВ, в основном, было за 40. Думаю, перейти с одной аудитории на другую очень сложно. Такое разделение, на мой взгляд, и сыграло злую шутку. Эфирный новостной канал – изначально не для молодежи. Именно поэтому LIFE 78 по рейтингам не выстрелил.
Может быть, Габрелянов и говорил, что LIFE 78 – выгодный проект, но у нас нет прибыльных телеканалов, денег на содержание нет. (В июле 2016-го года Габрелянов опроверг слухи о закрытии LIFE 78 и заявил, что дальнейшее развитие телеканала будет проходить по московскому сценарию LIFE — Прим.ред). Еще в 2014-м году, на фоне кризиса, санкций и прочего, на 100ТВ сократили количество программ и честно говорили: «Финансирование закончилось, извините». Да, тогда руководство было честнее и меньше думало о пиаре. В чем сейчас его смысл, я не понимаю: зачем хорохориться и утверждать, что мы движемся вперед? Уже осенью было понятно, что начнутся подобного рода сложности, и в общем-то сотрудники были готовы.
Об идеальном городском канале
Какие планы были у Габрелянова насчет LIFE 78, я не знаю. Он озвучивал задачу ─ сделать лучший городской телеканал на долгое время. И это не получилось. История не любит повторений: воспроизводить то, что было на 100ТВ – странно. Естественно, постоянный новостной канал в отдельно взятом городе делать неразумно: нужны и передачи, и фильмы, и масштабная документалка. Я думаю, что можно соединить сильные стороны LIFE и 100ТВ, и, в результате, получить что-то действительно интересное.
Текст: Камилла Джа
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