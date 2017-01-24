В дацане восстановили витражи по эскизам Рериха

В петербургском дацане на Приморском проспекте восстановили витражи по эскизам художника Николая Рериха. Общая стоимость работ составила 33,5 млн. рублей, сообщается на сайте КГИОП.

Живописец создал серию витражей, на которых изобразил восемь благих буддийских символов. Вместе с другими крупнейшими востоковедами он входил в научную комиссию, которая в начале XX века руководила строительством буддистского храма.

Работы по восстановлению дацана начались в 2010 году. В 2016 году специалисты обновили исторические интерьеры третьего этажа, где живут и ведут прием ламы. В этом году КГИОП приступит к реставрации молельного зала.