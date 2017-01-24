Стало известно, когда откроется Тучков мост

Тучков мост откроют для автомобилей уже в конце 2017 года. По планам комитета по развитию транспортной инфраструктуры, к этому сроку удастся закончить основные работы. Ранее предполагалось, что реконструкция продлится до весны 2018-го.

Ускорить ремонт помогла переброска средств внутри Адресной инвестпрограммы, одновременное выполнение нескольких видов работ и дополнительные обследования конструкций моста.

Тучков мост закрыли на реконструкцию 7 июня 2016 года. Для движения транспорта оставили только две полосы в сторону «Петроградской». Отметим, что последний раз капитальный ремонт переправы был проведен в 1997-1998 годах.