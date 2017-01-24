Десять тысяч петербуржцев пригласят протестировать «Зенита-Арену» в феврале

Десять тысяч петербуржцев протестируют строящийся стадион на Крестовском острове 11 февраля.

На первом официальном тестовом мероприятии специалисты проверят работу входной группы стадиона, а также распределение потоков людей при проходе и выходе с арены. Тестировать выкатное поле и раздвижную крышу не будут.

Вход на мероприятие будет бесплатным. Но чтобы попасть в число участников, нужно будет зарегистрироваться. Информация об этом появится позже.

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