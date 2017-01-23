В Петербурге установится плюсовая температура

В Петербурге на этой неделе установится плюсовая температура. Сегодня, 23 января, столбик термометра застыл на отметке в +1 градус. Вечером ожидается небольшой снег.

Во вторник синоптики обещают 0 градусов, снег. В среду выглянет солнце, а температура опустится до -8 градусов. В четверг вновь потеплеет до +1, ожидается небольшой снег. В пятницу, 27 января, также прогнозируется +1: днем пройдет дождь, а к вечеру распогодится.

Выходные будут солнечными. В субботу температура воздуха составит 0…-1 градус, а в воскресенье -2...+2 градуса. Оба дня — небольшой снег.