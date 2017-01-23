Фильм «Ла-Ла Ленд» назван лучшей картиной года

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» Демиена Шазелла Лондонский кружок кинокритиков назвал фильмом года.

Актрисой года признали Изабель Юппер за работу над драмой «Будущее», актером года стал Кейси Аффлек за съемки в картине «Манчестер у моря». Юппер также вручили спецприз.

Лучшим режиссером критики объявили Ласло Немеш за его фильм«Сын Саула». Премию за лучшую мужскую роль второго плана получили сразу двое: Махершала Али («Лунный свет») и Том Беннетт («Любовь и дружба»). В аналогичной женской номинации победила Наоми Харрис («Лунный свет»).

Лучшим иностранным фильмом года назван «Тони Эрдманн».