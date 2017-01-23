Власти Петербурга выселяют Европейский университет

Власти Петербурга намерены выселить Европейский университет из здания на Гагаринской улице, 3А — комитет имущественных отношений вручил вузу уведомление о расторжении договора аренды. Это лишит ЕУ не только здания, но и лицензии на ведение образовательной деятельности.

Как сообщается на сайте ЕУ, такое решение комитет принял после летней проверки. Университету высказали претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и возведения нескольких временных перегородок. «Важно отметить, что все указанные нарушения не несут риска для культурных ценностей дворца и в процессе приспособления здания были бы автоматически исправлены», — сказано в сообщении вуза.

Вуз уже подал в суд иск, в котором потребовал признать недействительным расторжение договора. Заседание назначено на 15 марта.

Кроме того, 19 января суд запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «осуществлять регистрационные действия по прекращению аренды здания».

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил Европейскому университету принимать студентов — он отказался приостанавливать действие распоряжения Рособрнадзора, так как посчитал, что ходатайство документально необоснованно. Следующее заседание назначено на 8 февраля.