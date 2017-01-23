В Исаакии начали сбор подписей за сохранение музейного статуса

Сегодня, 22 января, в Исаакиевском соборе открылся сбор подписей за сохранение статуса музейного статуса Исаакия и Спаса-на-Крови.

Все желающие могут лично поддержать собор своей подписью в часы работы музея: с 10:30 до 18:00 часов.

Добавим, что петиция на сайте Сhange.org собрала более 198 тысяч подписей.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

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