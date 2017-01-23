У россиян появятся электронные медицинские карты
У россиян появятся электронные медицинские карты — Минздрав РФ разрабатывает систему, которую могут ввести уже с 2019 года.
Это значит, что у каждого жителя России будет электронная история болезни с диагнозами, выписанными рецептами, результатами анализов, УЗИ и так далее. Помимо данных медицинской карты туда включат информацию о сделанных прививках и желании пациента стать донором.
Такая система позволит медучерждениям легко обмениваться информацией.
Отмечается, что уже весной 2017 года на портале госуслуг будет запущен личный кабинет пациента.
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