У россиян появятся электронные медицинские карты — Минздрав РФ разрабатывает систему, которую могут ввести уже с 2019 года.

Это значит, что у каждого жителя России будет электронная история болезни с диагнозами, выписанными рецептами, результатами анализов, УЗИ и так далее. Помимо данных медицинской карты туда включат информацию о сделанных прививках и желании пациента стать донором.

Такая система позволит медучерждениям легко обмениваться информацией.

Отмечается, что уже весной 2017 года на портале госуслуг будет запущен личный кабинет пациента.