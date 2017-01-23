В Петербурге установили «семейный ринг» в знак протеста против домашнего насилия

В минувшие выходные активисты движения «Весна» на углу Малой Садовой улицы и Невского проспекта установили «семейный ринг» в знак протеста против домашнего насилия.

Активисты расстелили на улице ковер, оградили его лентами и изобразили три раунда: избиение бабушки внуком-алкоголиком, стычку между мужем и женой и физическое наказание ребенка. Так «Весна» отреагировала на принятие поправок о декриминализации семейных побоев.

«Сотни тысяч квартир в нашей стране ежедневно превращаются в такие «семейные ринги», где регулярно страдают люди. В контексте реакционной политики государства декриминализация семейных побоев смотрится как прямой призыв к домашнему насилию», — заявили авторы акции.

Добавим, что в начале января Госдума в первом чтении приняла законопроект, выводящий из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственникам. Документ предлагает убрать из 116 статьи «побои» слова «в отношении близких лиц».

Фото: Давид Френкель