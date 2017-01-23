В Петербурге художники установили политический кубик Рубика

Активисты арт-группы «Явь» 21 января поставили на одной из петербургских улиц геополитический кубик Рубика. Авторы рассказали нам о работе.

Из письма арт-группы «Явь» Мы подняли вопрос неопределенности, повисшей в мире, визуализировав его в виде кубика-головоломки. С одной стороны — темная лошадка — Дональд Трамп, о достижениях которого в политике известно лишь то, что он стал президентом США. С другой — выборы президента Франции и парламента Германии, результат которых тоже сложно назвать предсказуемым. Да и с участившимся терроризмом все не так просто».

Активисты отмечают, что «одна сторона кубика Рубика не складывается, это отражается и на всех остальных». Поэтому призывают мировое сообщество «оставить надуманные конфликты и сообща противостоять реальным угрозам». Когда все стороны геополитической головоломки соберутся — человечество поднимется еще на одну ступеньку развития, уверены художники «Яви».

Добавим, что в декабре художники «Яви» в центре Петербурга нарисовали граффити с министром культуры РФ Владимиром Мединским в шапочке из фольги и в окружении воробьев.