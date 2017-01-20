В Петербурге противники «пакета Яровой» обмотались целофаном и цепями

На Малой Конюшенной улице активисты движения «Весна» провели акцию против резонансных поправок, известных как «пакет Яровой».

Протестующие устроили представление: изображающая Яровую блондинка в деловом костюме приставала к участникам акции, уткнувшимся в смартфоны. Она надевала на погруженных в гаджеты активистов большие черные пакеты.

В итоге «Яровая» обмотала целофаном четырех человек, а затем обвязала их металлической цепью. Закованные активисты безуспешно пытались вырваться. На этом акция закончилась. Задержанных нет.

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