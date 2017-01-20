Петербург ждет долгая оттепель

В Петербурге до конца января будет держаться весенняя температура: столбик термометра застынет в районе 0 градусов.

В субботу синоптики обещают малооблачную погоду, -4 градуса. 22 января днем потеплеет до +2 градусов, утром пойдет небольшой снег, а днем выглянет солнце.

23 января рабочая неделя начнется с 0 градусов и снега. Такая погода продлится до среды. А 25 января резко похолодает до -8 градусов, но уже на следующий день, в четверг, воздух снова прогреется до 0 градусов.

В пятницу — все также 0 градусов, солнечно. А на выходных, 28 и 29 января, ожидается солнечная погода, -1...0 градусов.