Россияне смогут ездить в ЮАР без виз

Россия и Южно-Африканская Республика договорились о безвизовом режиме для владельцев загранпаспортов. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теперь россияне смогут посетить Йоханнесбург, Кейптаун или искупаться в Индийском океане на побережье Дурбана, не оформляя визу. Единственное условие — поездка не должна длиться более 90 дней.

До соглашения для посещения ЮАР россиянам необходимо было получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве.