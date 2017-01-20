Россияне смогут ездить в ЮАР без виз

Россия и Южно-Африканская Республика договорились о безвизовом режиме для владельцев загранпаспортов. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Теперь россияне смогут посетить Йоханнесбург, Кейптаун или искупаться в Индийском океане на побережье Дурбана, не оформляя визу. Единственное условие — поездка не должна длиться более 90 дней.

До соглашения для посещения ЮАР россиянам необходимо было получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве.

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