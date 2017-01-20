«Таких людей нужно уничтожать»: студент СПбГУ рассказал, почему он ударил преподавателя

 

Третьекурсник с факультета рекламы Максим Копытин ударил преподавателя стилистики Алексея Горячева во время экзамена, который прошел 14 января. Сегодня Максим опубликовал видео, в котором объяснил свой поступок.

Из заявления Максима Копытина

До экзамена я однажды был на паре Горячева: преподаватель общался тюремной лексикой, употреблял слова вроде «зашквар», я не оценил. Дальше я писал ему «Вконтакте» в личных сообщениях, но он не отвечал, хотя вел общение в общей конференции, где писал обо мне в уничижительных терминах.

На экзамене Горячев сидел «Вконтакте», смотрел записи, ставил лайки, меня не слушал. Он спросил у меня определение аналитического жанра, мой ответ не понравился, окей, я получил «неуд». Еще я рассказывал билет, текст про ислам Познера, там было 40 девственниц, а преподаватель сказал, что их было 29 — и это очень удобно, в день по одной. Это просто мерзко. Человек мне неприятен, поэтому я ему врезал, это единственная причина. Он отпускает похабные шутки, докапывается до красивых девушек. Таких людей нужно стерилизовать или уничтожать».

Горячев ранее также написал об инциденте и объяснил, что Копытин — «дикий человек», который получил «двойку» за отсутствие знаний.

Максима Копытина за нарушение исключат из вуза.

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