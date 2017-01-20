Ботанический сад пустит студентов-отличников бесплатно

В Ботаническом саду 25 января пройдет День студента — Тропический маршрут будет открыт для прогулок с 16 до 20 часов. А стоимость билетов для студентов и аспирантов составит 200 рублей.

Кроме того, для студентов, сдавших последнюю сессию на «отлично», Ботсад объявил бесплатный вход. Для этого на кассе нужно будет показать зачетку или справку из деканата.

Отметим, что 14 февраля Ботсад будет отмечать День влюбленных: билет на субтропический маршрут для двоих будет стоить 500 рублей. Так пары сэкономят 100 рублей — в обычные дни взрослый билет стоит 300 рублей.